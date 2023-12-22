Türk Kızılay'dan Adıyaman'daki depremzedelere destek

Kızılay yetkili ve gönüllüleri, yardım kolilerini Besni ilçesinin Güneykaş Köyünde depremzedelere teslim edip, afetzede çocuklara da oyuncak dağıttı.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, gazetecilere, afetzedelere yardım ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

1 milyon 250 bin afetzedeye ulaşmak için çalıştıklarını kaydeden Can, şöyle devam etti:

"Kış ayının gelmesiyle 6 ilimizde eş zamanlı olarak yardımlar dağıtılıyor. Bizlerde bu kapsamda Besni ilçemizde dağıtıma başladık. Koliler içerisinde giysi, hijyen, ısıtıcı gibi bazı ürünler bulunmaktadır. Aynı zamanda kart yardımlarımızda sürmektedir. Her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Kış yardımları kapsamında 1 milyon 250 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 54 bin aileye yönelik kolilerimizi hazırladık."

Heyet daha sonra Altınşehir Mahallesi'nde Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışını yaptı.