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Güncel

Türk Kızılay'dan Afganistan'a hijyen seti desteği

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkenin Logar vilayetindeki iki mobil kliniğe 350 adet hijyen seti desteğinde bulundu.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 15:06 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 15:06
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Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında Logar vilayetinde Afgan Kızılayınca işletilen 2 mobil kliniğine 350 hijyen seti yardımında bulunulduğu bildirildi.

Hijyen setlerinin klinik yetkililerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, hijyen malzemelerine erişimin kısıtlı olduğu bölge halkına özellikle kliniklere tedavi için başvuran yararlanıcılara Türk halkının dayanışmasını göstermek üzere yapılan hijyen yardımının Afgan halkı tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

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