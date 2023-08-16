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Türk Kızılay'dan, Bosna Hersek'teki yetimlere yardım

Türk Kızılay, Bosna Hersek'te yetim çocuklara yardımda bulundu.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
Türk Kızılay'dan, Bosna Hersek'teki yetimlere yardım
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Bosna Hersek'teki yardım kuruluşları Merhamet Derneği ve EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen yardım faaliyetinin toplantısına, Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük de katıldı.

Küçük, yetimler için yapılanların onların eksiğini hiçbir zaman gideremeyeceğini dile getirerek, nüfusun yardıma muhtaç kesimlerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

İhtiyaç sahiplerine başkent Saraybosna'da 2018'de kurdukları merkezleriyle yardım etmeye çalıştıklarını anlatan Küçük, Bosna ve Türk halklarının kardeş olduğunu, Hatay'daki deprem bölgesinde Bosna Hersek'ten gelen yardım tırlarını görünce herkesin mutlu olduğunu ifade etti.

Yaşlı aile üyeleriyle kalan yetim çocuklara yardım çeklerini dağıtmaya başladıklarını aktaran Küçük, okulların açılmasından önce yapılan söz konusu yardımlarla çocukların ihtiyaçlarının giderebileceğini belirtti.

Tuzla Kantonu Kızılhaç Sekreteri Merima Sarajlic, dağıtılacak 17 bin avro değerinde yardımın yetimler için çok önemli olduğunu söyledi.

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