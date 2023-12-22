İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2134
  • EURO
    32,2603
  • ALTIN
    1935.06
  • BIST100
    7676.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılay'dan depremzedelere kışlık giysi desteği
Güncel

Türk Kızılay'dan depremzedelere kışlık giysi desteği

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta kış yardımları kapsamında depremzedelere giysi ve malzeme desteğinde bulundu.

AA22 Aralık 2023 Cuma 14:24 - Güncelleme:
Türk Kızılay'dan depremzedelere kışlık giysi desteği
ABONE OL

Türk Kızılay yetkili ve gönüllüleri hazırlanan yardım kolilerini, Baykar Konteyner Kenti'ndeki depremzedelere teslim ederken afetzede çocuklara da oyuncak dağıttı.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, gazetecilere, 1,2 milyon depremzedeye yardım ulaştırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yapılan yardımların bereketli olmasını temenni eden Can, her zaman depremzedelerin yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.

Kış yardımları kapsamında dün Hatay'dan start verdiklerini hatırlatan Can, "50 tırlık yardım malzemesi ile kış yardımlarını başlatmış olduk. Bu yardımlar içerisinde gıda, hijyen, kadınlara yönelik kişisel bakım ürünleri, battaniye, ısıtıcı gibi ürünlerle kış boyunca depremzede kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu yardımları vaktinde zamanında kardeşlerimize ulaştıracağız. 6 Şubat'ın ardından Türk Kızılay tüm zaman dilimlerinde depremzedelerimizin yanında oldu, olmaya da devam ediyor. İnşallah bundan sonrada bu yardımları sürdüreceğiz. İnşallah esnaf ve çiftçilerimize de desteklerimiz devam edecektir. Biz birlikte güçlü olduğumuzu tüm dünyaya haykıracağız." ifadelerini kullandı.

  • kış yardımları
  • depremzedelere giysi
  • Türk Kızılay Kahramanmaraş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.