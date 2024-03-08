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Türk Kızılay'dan Hatay'da çiftçilere destek

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da destekledikleri bir çiftçiye ziyarette bulundu.

AA8 Mart 2024 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Türk Kızılay'dan Hatay'da çiftçilere destek
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Yılmaz, ilk olarak Kırıkhan ilçesinde Türk Kızılayının destekleriyle çiftçilik yapan Elif Polat ve oğlu Ali Gücük ile bir araya geldi.

Burada Polat'ın buğday ekili tarlasında incelemede bulunan Yılmaz, deprem bölgesinde sosyo-ekonomik güçlendirme programlarının olduğunu söyledi.

Yılmaz, 600 esnaf ve 860 çiftçinin bu program kapsamında desteklendiğini aktararak, "Doğrusu yardım programları dediğimiz zaman ya da destekleme projeleri dediğimiz zaman bu ekonomik güçlendirme kısmını biz son derece önemsiyoruz. Çünkü aslında çok küçük miktarlarla dokunduğunuz zaman insanlar çok rahat normale dönebiliyorlar. Bu, esnaflarımız için de böyle oldu, çiftçilerimizinki zaten çok daha özel bence." diye konuştu.

Ziyaret ettikleri Elif Polat'ın da bu destek programından yaralandığını kaydeden Yılmaz, Polat'a ait 120 dönüme yakın bir arazisinin olduğunu ve oğlu tarafından ekildiğini anlattı.

Polat'ın tarlasını eken oğlu Ali Göcük de desteklerinden dolayı Türk Kızılaya teşekkür etti.

Öte yandan Türk Kızılay ekibi, Hassa ilçesi Güvenç Mahallesi'nde ramazan kolisi dağıtımında bulundu.

  • Çiftçi desteği
  • Fatma Meriç Yılmaz
  • hatay

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