Türk Kızılayı Gazze'de engelleri kaldırıyor

Türk Kızılayı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 100 Filistinli engelliye tekerlekli sandalye desteği sağladı.

Türk Kızılayı'nın bağışçıları aracılığıyla temin ettiği yüz adet tekerlekli sandalye, Gazze Şeridi'nin Beyt Lahiya bölgesinde düzenlenen törende, aralarında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu engelli hâle gelen Filistinlilerin de bulunduğu ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Türk Kızılayı Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olçay, yaptığı açıklamada, proje kapsamında Gazze Şeridi genelinde yapılan dağıtımda engelli ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını ifade etti.

Olçay, projeye destek veren Türk Kızılayı bağışçılarına teşekkür etti.

Gazze Şeridi'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin Kızılayı ile projeler gerçekleştiren Türk Kızılayı, 2008'den bu yana bölgedeki daimi delegasyonu ile ihtiyaç sahibi Filistinlilerin yardımına koşuyor.