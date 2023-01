Türk Kızılayın kan stokları ''alarm'' veriyor

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan stoklarının güncel durumu ve başlatılan "Ulusal Kan Bağışı Kampanyası"na ilişkin bilgileri paylaştı.

Kanda asgari stok seviyesinin 50 bin düzeyinde olduğunu aktaran Kınık, "50 bin asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde 'alarm' veriyoruz. Çünkü bu Türkiye'nin ulusal kan stoku. Tamamen vatandaşlarımızın gönüllü destekleriyle bu stokları yönetiyoruz, dolduruyoruz ve kan ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Kan stoklarında sıkıntı yaşandığında da bunu açık ve şeffaf bir şekilde insanların bilgisine sunduklarına dikkati çeken Kınık, bu nedenle sosyal medyadan da çağrıda bulunduğunu anımsattı.

- "GRİP SALGINININ YOL AÇTIĞI OLUMSUZ BİR ETKİ SÖZ KONUSU"

Kınık, Ulusal Kan Bağışı Kampanyası'nın kan stoklarındaki azalma nedeniyle başlatıldığının altını çizerek, "Aslında bu genellikle kış aylarında yaşadığımız bir durum, stoklar düşme eğilimi gösteriyor. Fakat bu yıl, Kovid-19 salgını sürecinde yaşadığımıza benzer, ülke genelinde yaygın grip salgını eklendi. Bunun da yol açtığı olumsuz bir etki söz konusu." dedi.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle seyahatlerin artmasının da kan bağışlarında sorun yarattığını anlatan Kınık, "Üst üste binen bu unsurlar, kan bağışlarında olumsuz etkiler oluşturdu. Hem günlük ihtiyacın giderilmesi hem de ani büyük ihtiyaçlar olduğunda bunun karşılanabilmesi için kanda asgari stok seviyesini korumak zorundayız." diye konuştu.

- "Kan stoklarında şu an 35 bin düzeyindeyiz"

Kan stok seviyesinin güncel durumuna yönelik Kınık, "Kan stoklarında şu an 35 bin düzeyindeyiz. Günlük 8-9-10 bin ünite civarında kan alıyoruz ve aşağı yukarı bu kadar da bir sarfiyatımız var. Günlük 2-3 bin ünite fazla kan bağışı aldığımızda stok seviyelerini doldurabiliyoruz. Şu an çok panik yapacak bir durum yok ama stokların güvende olması, her türlü kötü şarta, olumsuz duruma karşı hazır olması açısından asgari stokları belli bir seviyede tutmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kınık, ramazan ayında da kan bağışlarının azaldığına işaret ederek, bu döneme yüksek stok seviyesiyle girilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

- "UÇAKLA VAN'DAN İSTANBUL'A KAN GETİRDİK"

Hastanede tedavi görenlere kan tedarikinde problem yaşanıp yaşanmadığına ilişkin de Kınık, şunları kaydetti:

"Hastanelerin ihtiyaçları şu an karşılanabiliyor. Fakat Türkiye'de bin 564 hastane var, yaklaşık bin 200'ü bizden kan kullanıyor. Bin 200 hastanenin 13'ünün geçici kan bankası var, kendi kan ihtiyaçlarını buradan sağlıyorlar. Kalan hastanelerin tamamının kan ihtiyaçları Kızılaydan tedarik ediliyor.

Acil, planlı ameliyatların ertelenmemesi için ulusal kan stoklarını, ihtiyacın artması veya azalmasına göre bir bölgeden diğerine uçaklarla sevk ederek yönetiyoruz. Örneğin, geçen gün uçakla Van'dan İstanbul'a kan getirdik. Her gün İzmir, Bursa, Trakya gibi farklı lokasyonlardan ihtiyaç oluşan yerlere uçaklarla kan sevkiyatlarımız olabiliyor. Bir bölgeden diğer tarafa destek veriyoruz. Bu sayede sıkıntı yaşanmıyor ama arka planda elbette lojistik operasyonlarımız artıyor."

- "KAN BAĞIŞI ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON YAPILMAMALI"

Kerem Kınık, kan bağışının yerine başka bir tedavinin ikame edilemeyeceği, olmazsa olmaz bir unsur olduğunu ve her türlü tartışmanın uzağında tutulması gerektiğini söyledi.

Talasemi (Akdeniz anemisi) ve bunun gibi bazı hastalıklarla mücadele eden kişilerin düzenli olarak kan transfüzyonu almak zorunda olduğuna, trafik kazası gibi durumlarda acil kan ihtiyaçlarının doğduğuna dikkati çeken Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip durumlarda kan noktasında saatlerle yarışıyoruz. Kan bağışı, çok özel, hassas bir durum ve bunun üstünden herhangi bir manipülasyon, yanlış bilgilendirme yapılmaması gerekiyor. Örneğin, 'Kovid-19 aşısı olanların bağışladığı kanı reddetme' gibi bilimsel olmayan birtakım söylentilerle, durumlarla karşılaşıyoruz. Bunların tamamı hilafıhakikat. Özellikle sağlıklı ve sorumluluk sahibi her bireyin kan bağışını bir alışkanlık olarak edinmesini, ihtiyaç halinde de kan merkezlerimiz aracılığıyla kan ve kök hücre bağışçısı olmalarını temenni ediyorum."

- "TOPLAM BAĞIŞÇI SAYIMIZIN YÜZDE 14'Ü KADIN"

Kişilerin Türk Kızılayın "kanver.org" sitesi ve mobil kan bağışı uygulamasından kendilerine en yakın bağış merkezinde randevu alabileceğine, ayrıca kan bağışı konusunda merak ettikleri tüm bilgilere de erişebileceğine işaret eden Kınık, düzenli kan bağışında bulunan kişileri onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla gümüş, altın ve bronz madalya verdiklerini anımsattı.

Kınık, kadınların kan bağışında erkeklere göre bir miktar geride kaldığına işaret ederek, sözlerini, "Toplam bağışçı sayımızın yüzde 14'ü kadın. Bunun biraz artırılması gerekiyor. Kadınlarla ilgili kan bağışı konusunda yanlış bilinen, birtakım şehir efsaneleri var. Bu konuda da doğru bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Kan bağışını 7 gün 24 saat sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç." diye tamamladı.