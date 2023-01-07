İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2023 Cumartesi / 15 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7087
  • EURO
    20,0091
  • ALTIN
    1122.87
  • BIST100
    5341.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk konsolosluğuna alçak saldırı! Molotofkokteyli ile hedef aldılar
Güncel

Türk konsolosluğuna alçak saldırı! Molotofkokteyli ile hedef aldılar

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade eden Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, 'Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok.' dedi.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 22:07 - Güncelleme:
Türk konsolosluğuna alçak saldırı! Molotofkokteyli ile hedef aldılar
ABONE OL

Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.

Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı.

ULUTAŞ: ÇOK ŞÜKÜR YARALI YOK, MADDİ ZARAR DA YOK

"Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok." diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.

Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.