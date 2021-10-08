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Türk memurlar, Litvanyalı meslektaşlarına pasaport ve sahte evrak kontrolü kursu verdi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı uzmanları, Litvanyalı meslektaşlarına pasaport kontrolü ve sahte evrakları tespit etmenin yollarını anlatan Seyahat Belgeleri Sahteciliği Temel Eğitimi kursu verdi.

AA8 Ekim 2021 Cuma 21:39 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 21:39
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Medininkai'deki Sınır Muhafızları Okulu'nda Litvanya Devlet Hudut Güvenlik Servisi görevlilerine yönelik "Seyahat Belgeleri Sahteciliği Temel Eğitimi" kursu 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Eğitim kursuna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'ndan 18 memur ve Litvanya Polisi Suç Soruşturma Merkezinin Belge Soruşturma Bölümünden 1 uzman katıldı.

Türk memurlar, Litvanyalı meslektaşlarına pasaport kontrolünün temel ilkelerini ve sahtekarlığı tespit etmenin yollarını, belge fotoğraflarının sahteciliğe karşı nasıl korunduğunu ve bu tür vakaların nasıl tanınacağını ve uluslararası güvenli belge standartlarını ve sahte belgelerde baskı tekniğinin nasıl kullanıldığını gösterdiler.

Litvanyalı memurlar, Schengen vizesi ve Türk pasaportunun özellikleri, vize güvenliği ve başvuruları hakkında da bilgi edinme fırsatı buldu.

Eğitim programının sona ermesi vesilesiyle bugün düzenlenen töreni takiben, programa katılan 19 Litvanyalı yetkiliye, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan tarafından sertifikaları verildi.

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