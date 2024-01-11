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Güncel

''Türk sahil güvenliği Yunan balıkçıları tehdit etti'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
''Türk sahil güvenliği Yunan balıkçıları tehdit etti'' iddiasına yalanlama
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Merkezden yapılan açıklamada, Kardak (Imia) yakınlarında Türk Sahil Güvenliği ile Yunan balıkçılar arasında yaşanan gerginlik görüntülerinin, güncel olmadığı ve 2020'de dijital mecralarda dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddia edilenin aksine, bölgede herhangi bir gerilimin söz konusu olmadığı, Kalimnos Kıyı Balıkçılığı Derneğinin de videonun önceki yıllara ait olduğunu ve bu yılki çipura avlama sezonunun sakin geçtiğini açıkladığı kaydedildi.

  • başkanlık
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