Türk Sahil Güvenlik ekipleri geri itilen 19 bin 636 göçmeni kurtardı

İzmir'in Çeşme ve Menderes ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden Sakız Adası'na, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in Dikili ilçesinden Midilli'ye, Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos'a, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy ve Farmakosini adalarına ya da Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yakalanan göçmenler, Yunan askerlerin kötü muamelesiyle karşılaşıyor. Yunanistan unsurları, değerli eşyalarını aldıkları kaçak göçmenleri, Türk kara sularına geri itiyor.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2022 yılının ilk 11 aylık döneminde gerçekleşen 1341 olayda, 41 bin 834 kaçak göçmeni umut yolculuğunda yakaladı. Aynı dönemde 38 göçmen öldü, ayrıca 278 organizatör de ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerine göre; ekim ayının sonuna kadar birçok kaçak göçmen Yunan askerlerince yakalandı. Ege ve Akdeniz'den çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan toplam 19 bin 636 göçmen, değerli eşyaları alınıp lastik bot, can salı ya da motorlarını sökülen teknelerle Türk kara sularına geri itildi. Sahil Güvenlik ekipleri, çok sayıda göçmeni ise sağ kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geri itme olaylarında bu yılın 11 aylık döneminde 10 göçmen yaşamını yitirdi.