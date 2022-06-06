MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla YPG'nin tepe isimlerinden Rahime Xezali etkisiz hale getirdi. Kadın terörist, ABD ile ilişkileri sağlayan Mazlum Kobani'nin yardımcısıydı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptıkları nokta harekatlarla terör örgütü PKK'nın belini kırmaya devam ediyor. MİT, Münbiç ve Tel Rifat'a yönelik harekat öncesi Kamışlı'da çok kritik bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK-YPG'nin kadın yapılanmasının tepe isimlerinden olan İran'ın Salmas kenti nüfusuna kayıtlı terörist Mizgin Botan kod adlı Rahime Xezali'nin 31 Mayıs günü üç korumasıyla sivil bir araçla Kamışlı'dan ayrılarak Al Cewadiye kasabasına hareket edeceği bilgisi üzerine harekete geçildi.

SİHA'YLA VURULDU

MİT teröristin bulunduğu araç takibe aldı. Araç kırsal alanda bir menfezin yakınlarında hızını kestiği anda Silahlı İnsansız Hava Aracıyla vuruldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Akıllı mühimmatla nokta atışla vurulan araçta bulunan üst düzey kadın terörist Rahime Xezali ile koruması Kesra Melek-Dicle Cudi öldürülürken, Hevidar Derbisiye kod adlı koruması da ağır yaralandı. Kadın terörist ABD'li üst düzey askeri yetkililer başta olmak üzere Rusya ve Suriye gizli servisi ile yakın ilişki içindeydi. Terör örgütü PKK-YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in yardımcılığını da yapan kadın teröristin, Barış Pınarı harekatında da yüzlerce teröristin başında TSK birliklerine karşı yer almış, saldırıları bizzat organize etmişti.