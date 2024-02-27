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Güncel

Türk şirketlerine büyük ilgi! Özbekistan'daki inşaat fuarı 1 Mart'a kadar sürecek

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan 'Uzbuild-2024' 25. Uluslararası İnşaat Fuarı'na Türk şirketleri yoğun katılım sağladı.

AA27 Şubat 2024 Salı 19:14 - Güncelleme:
Türk şirketlerine büyük ilgi! Özbekistan'daki inşaat fuarı 1 Mart'a kadar sürecek
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Taşkent'teki Uzexpocenter Fuarcılık Merkezi'nde başlayan fuara, dünyanın 20'ye yakın ülkesinden 450'den fazla şirket katılırken, 62 Türk şirketi de etkinlikte milli katılım organizasyonu şeklinde yer aldı.

İnşaat ve kaplama malzemeleri, iç tasarım ve dizayn, kapı, pencere ve cephe, inşaat makine ve ekipmanları, seramik ve kaplama taşları, metal ve izolasyon, emlak ve ev inşaatı, mimari ve dekoratif tasarım, peyzaj ve bahçe, endüstriyel tesis inşaatı, yol ve konut inşaatı, kablo ve ışıklandırma gibi bölümlerden oluşan fuarda yer alan Türk şirketlerine Özbek inşaat sektörü mensupları ve davetliler büyük ilgi gösterdi.

Ana sponsorluğunu iki Türk şirketinin yaptığı fuar, 1 Mart'a kadar sürecek.

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