Türk Telekom'dan anlamlı proje! Vatandaşlar Cumhuriyetin bir sonraki yüzyılına seslenebilecek

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, dününe ve bugününe tanıklık ettiği, yarınları için hız kesmeden çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

"Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Telekom ile gelecek nesillere bir söz bırak" mottosuyla gerçekleştirilen projede, Türkiye'nin dijitalleşmesinde öncü rol oynayan Türk Telekom, gelecek nesillere mesajlarını iletmek isteyen tüm kullanıcıların sözlerini, teknoloji alanındaki gücüyle yüzyıl saklayarak Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak.

