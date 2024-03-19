Türk Telekom'dan çevreci veri merkezi çözümleri

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik edenlerden Türk Telekom, iklim riskini azaltma ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlama vizyonunu tüm iş süreçlerine yansıtıyor. Kullanıcılarına siber güvenlik, bulut bilişim, veri merkezi gibi hizmetler sunan şirket, iklim riskini azaltmak amacıyla enerji verimliliğini artıran yenilikçi çözümlere odaklanıyor. Sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak adına somut adımlar atan şirket, veri merkezlerinde Sıvı Soğutma (Immersion Cooling) çözümlerini devreye alarak çevreye verilen zararı en aza indiren teknolojilerin geliştirilmesinde öncü rol üstleniyor.

TÜRK TELEKOM'DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Yapılan açıklamaya göre şirket, çevreci bilinçle inşa edilen ve sürdürülebilir teknolojilerle desteklenerek günden güne kapasitesini artıran veri merkezlerinde yüksek işlem kapasitesi gerektiren sanallaştırma, büyük veri ve yapay zekâ uygulamaları için teknoloji partnerleriyle inovatif çözümler geliştiriyor. Geliştirilen sıvı soğutma teknolojisi, veri merkezlerinde enerji tasarrufu, güvenilirlik ve maliyet konusunda önemli avantajlar sağlıyor. Türk Telekom ve Netaş iş birliği ile testleri başarıyla tamamlanan yerli sunucu ürünleri, çevre dostu ve sürdürülebilir veri merkezleri oluşturulmasında öncü bir örnek teşkil ediyor.

Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Taşkın, "Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutma vizyonumuz ile veri merkezi yatırımlarımızı aralıksız sürdürürken; kapasite, verimlilik ve enerji tasarrufunu artırmak adına sürdürülebilir yerli çözümler konusunda da öncü bir rol üstleniyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, yerli imkanlar kullanılarak daldırma sıvı soğutma sistemi geliştirip, test süreçlerini başarıyla tamamlayarak, bu alanda da liderliğimizi ortaya koyduk. Test sürecinden elde edilen verimli sonuçlarla daldırma sıvı soğutma teknolojilerine bir pilot proje dahilinde yatırım gerçekleştiriyoruz. Pilot projede veri merkezlerinde yerli çözümlerin desteklenmesi amacıyla, Netaş ile yapılan iş birliği kapsamında yerli sunucuları hayata geçiriyoruz. Teknoloji birikimini hayatın her alanına yansıtan bir kurum olarak attığımız bu stratejik adımlar ile şirketimizin veri merkezi çözümlerinde sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojilere olan bağlılığını pekiştirerek, sektöre yön veren çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü, "Şirket olarak telekom sektöründe öncü bir rol oynayarak tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılıyoruz. Türk Telekom'un Veri Merkezleri'nde artan iş yüklerinin ihtiyaç duyduğu soğutma teknolojisi üzerine yaptığı çalışmalar sırasında Netaş Yerli Sunucu'yu kullanması bizim için önemli bir adım. Yerli sunucumuz yapılan tüm testleri başarıyla geçerken çevre dostu, sürdürülebilir veri merkezleri hedefleri doğrultusunda kullanılabilirliğini bir kez daha ispatladı. Sürdürülebilir teknolojiler için attığımız bu adım yeni nesil teknolojiler içinde yerli ürünlerin yer alması açısından kritik bir öneme sahip. Şirketin iş ortağı olmaktan ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan teknolojileri hayata geçirmekten dolayı oldukça mutluyuz" diye konuştu.