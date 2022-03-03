Türk televizyonlarında bir ilk! 24 TV ekibi İrpin'de

3 Mart 2022 Perşembe 13:02 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 16:15

Ukrayna- Rusya savaşında 8'inci gün... 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve kameraman Uğur Tüney, Kiev'de son durumu aktardı.



Kiev'de kuşatmanın 8. gününde hareketlilik sürüyor. Dün gece iki farklı noktaya füze saldırısı gerçekleşti. Bu füze saldırılarından bir tanesi Ukrayna'nın hava savunma sistemleri sayesinde hedefine ulaşamadan imha edildi.

Hançer, " Yerel kaynaklardan aldığımız bilgiye göre füzelerden bir tanesi sivil yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada olan tren garına gerçekleşti. Hava savunma sistemleri tarafından imha edilen füzenin bir parçası garın ısıtma sistemine isabet etti" dedi.

Diğer füze ise Kiev merkezde askeri birliklerin, kontrol noktasının olduğu başka bir noktaya düştü, Hançer saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığı bilgisine henüz ulaşamadıklarını belirtti. Akşam 20.00 saatlerinde şehir merkezinde sirenlerin çaldığı bilgisini paylaşan Hançer, saldırının sesin duyulmasından 15-20 dakika sonra meydana geldiğini ifade etti.

Harkiv merkezinde ve çevresinde de çatışmaların sürdüğünü söyleyen Hançer, sıkı meskun mahal çatışmalarının gerçekleştiğinin altını çizdi. Mariupol'da da durumun farksız olmadığını belirten Hançer Rus medyasında her iki şehrin ele geçirildiğini söylese de direniş karşısında tamamen bir kontrolün sağlanmadığı, bölgede saldırıların karşılıklı olarak sürdüğü bilgisini verdi.

İRPİN KÖPRÜSÜ BOMBALANDI, GÖRÜNTÜLER İLK KEZ 24 TV'DE EKRANA GELDİ

İlk kez 24 TV'de ekranlara gelen İrpin Köprüsü'ndeki siviller yoğun bombardıman altında bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.

Ukrayna güçleri, İrpin'de bir köprüyü havaya uçurdu. Bölge yüksek güvenlik altında....



Adem Hançer, bölgedeki bombardımanın şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirterek, İrpin üzerinde bir Rus savaş uçağının vurulduğunu ifade etti.

Şuanda Kiev'in Rus birliklere en yakın noktasının İrpin Köprüsü olduğunu söyleyen Hançer, "Sivillerin tahliyesinin gerçekleşebileceği tek köprü burası. Bir yandan da siviller tarafından askerlere erzak ulaştırılıyor" dedi.

Adem Hançer ve Uğur Tüney'in bağlantısı esnasında patlama sesleri devam etti. İrpin'de yaşanan çatışmalar nedeniyle tahliyelerin sürdüğünü ifade eden Hançer, bölgenin Ruslara en yakın olduğu alan olduğunu belirtti.

Havaya uçurulan İrpin Köprüsü'nün kim tarafından bombalandığı ise henüz netlik kazanmadı. Fakat Bucha'nın Rus konvoyunun şehir merkezine ilerleyebileceği nokta olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya tarafından kuşatılan Bucha'nın yeniden Ukrayna'nın eline geçtiğini belirtti.