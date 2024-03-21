Türk toplumu, İsviçre'de THY iftarında bir araya geldi

THY Zürih Şubesi Müdürü Burak Öztürk'ün ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, ülkedeki Türk iş dünyası ve turizm sektörünün önde gelen isimleri ile sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İsviçre Türk toplumu tarafından gösterilen yardımseverliğin önemini vurgulayan Uygun, THY'ye deprem bölgesine taşıdığı malzemeler için teşekkür etti.

THY Şube Müdürü Öztürk ise THY'nin başarılarda rekordan rekora koştuğunu vurgularken, desteklerinden dolayı İsviçre Türk toplumuna teşekkür etti.

Öztürk, 2023'te en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını kaydetti.

İftar yemeğine, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Bünyamin Bezci, İletişim Müşaviri Bayram Altuğ, Ticaret Müşaviri Osman Nuri Beyhan, Din İşleri Müşavir Vekili Bilal Yıldız, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Şubesi Başkanı Murat Şahin, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şubesi Başkanı Şeref Yıldız, Türk İsviçre Seyahat Acenteleri Birliği (TİSAB) Başkanı Mehmet Göktaş ve İsviçre İslam Toplumu (SİG) Başkanı Abdullah Kasapoğlu da katıldı.