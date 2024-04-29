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  • ''Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı'' iddiası yalanlandı
Güncel

''Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı'' iddiası yalanlandı

Bazı yayın organlarında 'Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı' haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, ilgili büyükelçiliklere göre vize başvurularında yoğunluk olması nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiği belirtildi.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 14:26 - Güncelleme:
''Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı'' iddiası yalanlandı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor.

Kaynaklar, bazı yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir." ifadesini kullandı.

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