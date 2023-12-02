Türk ve Bulgar gümrük yetkililerinden çözüm toplantısı

Kapıkule Sınır Kapısında düzenlenen Türkiye-Bulgaristan üst düzey gümrük yetkililer arasında yapılan toplantının ana maddeleri arasında sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri, Frigorik araçların bekleme sürelerinin azaltılması, sınır birimleri arasında eşgüdüm ve ortak çalışmalar, ticari eşya ve uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele ile kolluk kuvvetleri arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı konuları oldu.

Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Dışişleri Bak. Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve ilgili birim yetkilileri katılırken, Bulgaristan adına Gümrükler Ajansı Müdürü Pavel Tonev, Uluslararası Faliyetler Müdürü Ginka Konyarska ile diğer üst düzey yetkililer katıldı.