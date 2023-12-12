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Türk ve Nijeryalı iş insanları bir araya geldi

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğindeki resepsiyonda, Türk ve Nijeryalı iş insanları bir araya geldi.

AA12 Aralık 2023 Salı 22:43 - Güncelleme:
Türk ve Nijeryalı iş insanları bir araya geldi
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Resepsiyona, Abuja Büyükelçilik Müsteşarı İmdat Karakoç, yabancı misyon temsilcileri, Türk ve Nijeryalı iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Abuja Büyükelçilik Müsteşarı Karakoç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Nijerya ile ikili ilişkilerinin birçok açıdan geliştiğini belirterek, Türkiye'nin özellikle tekstil, mobilya ve inşaat malzemeleri alanında Nijeryalılar için tercih edilen bir ticaret destinasyonu haline geldiğini söyledi.

Büyükelçi Bayraktar ise Nijerya'nın Afrika kıtasının yükselen gücü olarak Türkiye'nin en büyük petrol ve gaz ticaret ortaklarından biri olarak ortaya çıktığına işaret ederek, "Türkiye ile Nijerya arasında bir dizi ikili anlaşma ve mutabakat zaptı tamamlanmış olup, işlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak diğer anlaşmalar da imzalanacak." dedi.

Özel sektörün küresel olarak ekonomik büyümenin motoru olmaya devam ettiğini anlatan Bayraktar, Nijerya-Türkiye İş Konseyi'nin iki ülke arasındaki iş ilişkilerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

  • Türkiye - Nijerya
  • iş insanları
  • Hidayet Bayraktar

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