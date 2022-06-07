Turkcell Granfondo'da bisikletçiler barış İçin pedallayacak

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğunda ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla 12 Haziran'da düzenlenecek Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı'nın tanıtım toplantısı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar'ın ev sahipliğinde, Bisan Genel Müdürü Ali Orçun Bal ve Doğan Trend Otomotiv Markaları Pazarlama Müdürü Şirin Yurtseven'in katılımıyla gerçekleştirildi.



TürkMedya'nın da medya sponsorluğunu yaptığı yarış, 12 Haziran'da Beykoz Belediyesi önünden start alacak. Turkcell Granfondo İstanbul yarışına 2 bin bisikletçinin katılması bekleniyor. Yarış ise 40 km'lik Samsung Galaxy Parkuru ve 82 km'lik Suzuki Parkuru'ndan oluşacak. Beykoz Belediyesi önünden start alacak bisikletçiler bu sene 'Barış İçin Pedallayacak.' Yarıştan elde edilecek gelirle tüm dünyada savaş mağduru olan çocuklar için fon oluşturulacak. Yarışmacılar ve onları destekleyenler, savaşlarda mağdur olan çocuklara yardım gönderebilmek için Turkcell Granfondo kapsamında Kızılay ile birlikte oluşturulan sosyal medya kartlarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak fon toplanabilmesine katkı sağlayabilecek.

"TURKCELL GRANFONDO GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR"

Turkcell Granfondo Serisi'nin kısa sürede büyük bir gelişim gösterdiğini dile getiren Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak, 20 yılı aşkın süredir sporu destekliyoruz. Bunu da 3 aşamada hayata geçiriyoruz. İlk ayakta yetenekleri keşfetmeye çalışıyoruz. İkinci aşamada sporu sevdirmeye yönelik organizasyonları destekliyoruz. Son aşamada da federasyonlarımıza ve milli takımlarımıza, özellikle de bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran sporcularımıza destek oluyoruz. Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı, sporu sevdirmeye yönelik etkinliklerimizden biri. Turkcell Granfondo çok sağlıklı doğan bir organizasyon. Beykoz Belediyesi'nin olağanüstü desteği, sporcuların katılımı ve sponsorların katılımıyla sinerjisi çok güzel bir organizasyon haline getirdik. Her geçen yıl bu iş daha da büyüyor. Düşük emisyonlu ulaşım aracı bisiklet, aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda yaptığımız çalışmaları da destekliyor. Bu nedenle bisiklet sporu, Turkcell için büyük önem taşıyor. Geçen yıl pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için pedal çevirmiştik. Turkcell Granfondo Serisi'nde bu sene ise Kızılay Derneği ile iş birliği çerçevesinde sloganımız 'Barış İçin Pedallıyoruz.' Ayrıca tüm diğer markalarımızla da Turkcell Granfondo'yu destekliyoruz. BiP, paycell, fizy ve lifebox ile etkinliğimizi daha da genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİSİKLET İNSANA ANLAMAYI ANLATIYOR"



Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise "Bir yarış için bir araya gelsek de daha sağlıklı mutlu ve huzurlu bir toplum olmak istiyoruz. Spor bu anlamda çok etkili bir faktör. Sporların içerisinde doğada yapılan bisiklet sporunun çok etkili olduğuna inanıyorum. Bu yüzden çocukluğumda başlayan bisiklet sevgim hâlâ devam ediyor. İstanbul sokaklarında en az otomobiller kadar bisikletin olduğunu hayal ediyorum. Bisiklet toplumsal barışa da hizmet ediyor, aile içerisindeki mutluluğa da katkı veriyor. Bisiklet insanın algı ve iletişimini çok açık hale getiriyor. Bisiklet iletişim kurmayı sağlayan bir ortam. Dolayısıyla anlamayı insana anlatıyor, hissettiriyor. Çevreyle barış içerisinde olmayı öğretiyor. Türkiye'de aktif nüfusun yüzde 25'i kısa mesafelerde bisikleti kullanmaya başladığında, iş veya okula giderken sağlık harcamalarından 100 milyar liralık bir tasarruf olacak. Daha sağlıklı ve mutlu olacağız. Son gücümüzle bütün sporların ve bisikletin yanındayız. Bu hareketin yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Başta Turkcell olmak üzere tüm destekleyenlere teşekkür ederim" dedi.

Türkiye'nin ilk bisiklet markası olarak bisikletin gelişmesi için yıllardır emek verdiklerini belirten Bisan Genel Müdürü Ali Orçun Bal, "1963 yılından beri yüzde 100 yerli bir marka olarak hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. İlklerin markası olarak birçok milli sporcu yetiştirdik, yurt içi ve yurt dışında bisiklet yarışlarında birçok başarıya imza attık. Türkiye ve tüm dünyada bisiklet sektöründe tanınmış bir marka olarak, şimdi de Türkiye'nin Turkcell'i ile çok önemli bir yarışın parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Turkcell Granfondo'nun hem sürdürülebilirlik bakış açısı hem de bisiklet sporu üstündeki olumlu etkisinde payımız olması bizi sevindiriyor. 12 Haziran Pazar günü bizimle bu heyecanı paylaşacak herkese şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Doğan Trend Otomotiv Markaları Pazarlama Müdürü Şirin Yurtseven ise 'Bisiklet sporu, olabilecek en az enerji sarfiyatıyla, en uzun mesafeyi en performanslı şekilde gitme sporu. Suzuki'de sunduğumuz hibrit motorlarımızın çalışma prensibi de birebir aynı. Turkcell Granfondo İstanbul'da yer almaktan, bisiklet sporunu desteklemekten dolayı mutluyuz' dedi.

Turkcell Granfondo İstanbul'a katılmak isteyen bisikletseverler, 'Turkcell Granfondo Serisi' uygulaması ya da internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecekler.