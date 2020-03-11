Turkcell müziğin GNÇ yıldızlarını buluyor

11 Mart 2020 Çarşamba 15:32 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 15:52

Turkcell’in gençlere özel teklif ve fırsatlar sunduğu uygulaması GNÇ, geleceğin müzisyenlerini GNÇ Star Müzik Yarışması’na katılmaya çağırıyor. Dereceye girenlere toplam 22 bin 500 lira ödül dağıtılacak yarışmaya 15-25 yaş arası gençler istedikleri müzik türünde bireysel ya da grup halinde başvuru yapılabilecek. 27 Mart’a kadar sürecek başvurular için katılımcıların, önceden belirlenen 100 adet yerli/yabancı şarkıdan birisini ya da söz ve müziği kendilerine ait şarkıları seslendirirken çekilen videolarını göndermeleri gerekiyor.



Ön elemeden geçen adayların videoları 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında GNÇ uygulaması üzerinden gençlerin oylamasına sunulacak ve finalistler belirlenecek. En fazla oyu alan 10 finalist, 12 Nisan’da Zorlu PSM %100 Studio’da jüri önünde sahne alacak.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Turkcell olarak Türkiye’nin geleceğinde büyük öneme sahip gençlerimize her alanda destek olmayı sürdürüyoruz. Eğitimden sanata, çevre çalışmalarından girişimciliğe kadar geniş bir yelpazede gençlerimiz nerede varlık göstermek istiyorlarsa onların yanlarında yer alarak hayat serüvenlerinde başarılı olmalarına rehberlik etmek için çalışıyoruz. GNÇ üzerinden başlattığımız eğlenceli müzik yarışmamız GNÇ Star ile yetenekli gençlerimizin potansiyellerinin fark edilme ihtimallerini kapsıyoruz” dedi.

Dereceye giren finalistler televizyon ve radyo programlarına konuk olacak

Alem FM medya sponsorluğunda hayata geçirilen GNÇ Star müzik yarışmasının finali GNÇ üzerinden canlı yayınlanacak ve jüri oylamasında birinci seçilen yarışmacı 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL, üçüncü ise 5 bin TL para ödülü kazanacak. Dereceye giren şarkıcı ya da gruplar çeşitli televizyon ve radyo programlarına konuk olarak katılım şansı yakalayacak.