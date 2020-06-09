Türkçeyle kurulan dostluk tüm dünyaya yayılıyor

AA 09 Haziran 2020 Salı 16:14 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 16:14

194 ülkede yaklaşık 400 bin kişiye Türkçe öğreten YEE, hazırlanan videolarla tüm dünyaya her ortamda Türkçe öğrenme imkanı sunuyor. Salgın döneminde, Enstitünün uzman okutmanları tarafından hazırlanan videolar yüz binlerce kişiye erişiyor.

Çevrim içi kurslarla hem YEE'nin çok sayıda ülkedeki örgün eğitim programları devam ediyor hem de daha önce Türkçe kursu açılmayan ülkelerde binlerce kişiye ulaşılıyor. Ayrıca bu sayede Türkçe kursuna gitme imkanı bulamayan ancak Türkçe öğrenmek isteyen kişilere de ulaşılıyor.

Her yaştan katılımcının olduğu Türkçe kursları, yeni dostluklara da zemin hazırlıyor. Türk kültürünün sevgi ikliminde gerçekleşen Türkçe öğretim faaliyetleri, ülkeler arası dostluk bağlarının da güçlenmesine vesile oluyor.

Enstitünün dijital Türkçe öğretim faaliyetleri arasında farklı seviye ve beklentilere uygun kurslar ve programlar bulunuyor.

- TÜRKÇE EĞİTİM PORTALI'NDA 194 ÜLKEDE 400 BİN KİŞİ TÜRKÇE ÖĞRENİYOR



Türk dilini daha başarılı bir şekilde öğrenmek isteyen herkese çevrim içi kursların yanında farklı öğretim içerikleri de sunuluyor. Enstitünün 2018 yılında devreye soktuğu Türkçe Öğretim Portalı, A1 düzeyinden C2 düzeyine kadar her seviyede bilgisayar tabanlı ve etkileşimli olarak Türkçe öğrenme imkanı sağlıyor. Portalın dünyanın hemen hemen her ülkesinden öğrencisi bulunuyor.

- ENSTİTÜNÜN YOUTUBE KANALINDAKİ VİDEOLAR İLE KONU TEKRARI



Çevrim içi derslerin yanı sıra YEE'nin YouTube kanalında yayımlanan ders videolarıyla öğrenciler, konu tekrarı yapabildikleri gibi dersler sayesinde Türkçe öğrenmeye devam edebiliyorlar. YouTube kanalında "Yedi İklim Türkçe" setlerinin konu sıralamasına göre hazırlanmış eğitim videoları şu ana kadar, dünyanın her yerinden 100 binin üzerinde Türkçe meraklısına ulaştı.

- TÜRKÇE KONUŞMA KULÜPLERİ



Dijital platformlardaki uluslararası konuşma kulüpleri de Türkçenin daha etkin bir şekilde öğrenilmesini destekliyor. Tüm ülkelerin kendi içlerine kapandığı pandemi döneminde, Türkçe konuşma kulüpleri farklı ülkeler ve kültürler arasında dostluk köprüleri kuruyor. Kulüplerde, farklı ülkelerden insanlar insanlığın evrensel sorunlarını Türkçe kullanarak tartışıyor.

- YUNUS’UN NEFESİ, TÜRKÇEYLE TÜM DÜNYAYA ULAŞIYOR



Gönüllerde taht kurmuş halk ozanı Yunus Emre’nin “Gelin Tanış Olalım” düsturuyla 58 merkezde faaliyetlerini 10 yıldır sürdüren Enstitü, salgın krizini fırsata çevirdi. Bulunduğu ülkelerde Türkçe kurslarını dijital platformlarda aksatmadan devam ettiren Enstitü, çevrim içi kursların avantajıyla birlikte 15’e yakın ülkede ilk kez Türkçe kursu düzenlemeye başladı. İspanya, Fransa, Meksika, Arjantin, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Avustralya, Yeni Zelanda, İsviçre, Kanada, Endonezya, Tayland ve Brunei gibi ülkelerde Türkiye ile bağ kuran ve Türkçeye ilgi duyan her yaştan insan ilk kez YEE'nin düzenlediği kurslara katılma şansı buldu.

Latin Amerika ülkelerinden Arjantin ve Meksika’da Türkçe kursu duyuruları yapılmasının ardından bir hafta içinde 1400 kişi Türkçe öğrenmek için başvuru yaptı. Bu iki ülkede dersler 8 Haziran'da başladı. Paraguay, Venezuela, Şili ve Kolombiya’da açılacak kurslar için de hazırlıklar hızla devam ediyor.



Bakü Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk dünyasına yönelik düzenlenen Türkçe kurslarına ise bu ay başlandı. Çevrim içi kurslarda Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk devletlerinden 1000'e yakın kişi Türkiye Türkçesi öğrenecek.

- GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ İÇİN YENİ KURSLAR AÇILIYOR



Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonuyla düzenlenecek çevrim içi Türkçe kursları yoğun ilgi görüyor. Açılacak kurslara şimdiye kadar Endonezya, Tayland ve Brunei Krallığı'ndan 2 bin Türkçe meraklısı başvuru yaptı. Kursların çok yakında açılması planlanıyor.

- DİJİTAL KURSLAR YEE'NİN ERİŞİM ALANLARINI GENİŞLETTİ



Enstitü, kültür merkezlerinin bulunduğu ülkelerde, Türkçe kurslarını bu ülkelerin tamamına yaygınlaştırırken, Ankara’dan okutmanlarla da desteklenen kurslar sayesinde Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Avusturya, Romanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde, sadece kültür merkezlerinin bulunduğu şehirlere değil, bu ülkelerin tamamına erişen çevrim içi kurslar düzenleniyor.

ABD’de ise kurslar sadece Washington’la sınırlı kalmayıp, tüm eyaletlerden öğrenci almaya başladı. Kurslara Kanada’dan da öğrenci alınırken, gelen yoğun talebi karşılamak üzere özel bir çalışma yürütülüyor.

- TEKNOLOJİ TABANLI SEVİYE TESPİT SINAVI İLE EĞLENCELİ YARIŞMALAR



Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğrenen kursiyerlere, teknoloji tabanlı sınavlarla Türkçelerini ölçme imkanı sunuyor. İlk olarak Çin’deki Pekin Üniversitesinde uygulanan teknoloji tabanlı kur sınavı, YEE kursiyerleri tarafından büyük takdir gördü.

Bunun yanı sıra YEE tarafından uygulamaya konan teknoloji tabanlı Seviye Tespit Sınavı, Komrat, Berlin, Kuala Lumpur, Amman gibi merkezler tarafından uygulanırken, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü teknoloji tabanlı Seviye Tespit Sınavı ile kursiyerleri arasında eğlenceli bir yarışma düzenledi.

Şimdiye kadar üniversitelerde, okullarda ve kültür merkezlerinde yüz binlerce kişiye yabancı dil olarak Türkçe öğreten YEE, Türkçe öğrenimi için farklı alternatifler sunuyor.

- KÜLTÜR MERKEZLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ



Merkezlerde talepler doğrultusunda çeşitli seviyelerde farklı gruplara yönelik Türkçe kursları veriliyor. Genel Türkçe kurslarının yanı sıra iş Türkçesi, çocuklar için Türkçe, çeviri sınıfları, basın ve medya Türkçesi gibi özel amaçlı kurslar da düzenleniyor.

- UZAKTAN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ



Çağdaş teknolojik imkanlar kullanılarak hazırlanan "Uzaktan Türkçe Öğretim Portalı" aracılığıyla Yunus Emre Enstitüsü, zaman ve mekandan bağımsız olarak Türkçe öğretmeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda Uzaktan Türkçe Öğretim Portalı'nda (turkce.yee.org.tr) seviyelere göre belirlenmiş kelime listeleri ve dil bilgisi yapıları aşama aşama gösterilmekte, öğrencilerin günlük hayatta sıkça kullanabileceği yapılar dört temel dil becerisine dayanan etkinliklerle öğretiliyor.

YEE'nin alanında uzman Türkçe öğretmenleri tarafından "Yedi İklim Türkçe Ders Kitapları" esas alınarak hazırlanan video dersler sayesinde kursa gitmeden Türkçe öğrenmek mümkün.

Konulara göre ayrılmış videolara YEE'nin internet sitesinden ve YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Salgın döneminde başlatılan ve tüm dünyaya yaygınlaştırılan kurslar, yüzlerce okutman desteğiyle salgın sonrasında da sürdürülecek. Arjantin’den Tayland’a, Türkmenistan’dan Kanada’ya tüm dünyada çevrim içi canlı derslerle Türkçe öğrenmek artık mümkün. Bu sayede, YEE kültür merkezlerinin bulunmadığı ülke insanları da Türkçeyi uzman okutmanlarla öğrenme imkanı bulacak.