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Türker Ertürk'in 'TCG Anadolu' hazımsızlığı! Skandallarına bir yenisi daha ekledi

Fondaş medya TELE1'de konuşan CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisinden duyduğu hazımsızlığı dile getirdi. Daha önce de SİHA ve İHA'ları hedef alan Ertürk, şimdi de TCG Anadolu'yu hedef alarak, 'Bize uygun değil, zaten bozulacak' diye konuştu.

3 Şubat 2023 Cuma 20:53 - Güncelleme:
Türker Ertürk'in 'TCG Anadolu' hazımsızlığı! Skandallarına bir yenisi daha ekledi
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CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, TELE1'de katıldığı programda TCG Anadolu'yu hedef aldı. TCG Anadolu'nun bir uçak gemisi olmadığını iddia eden Ertürk, "Biz böyle gemiyi idame edemeyiz" ifadelerini kullandı.

'BİZE UYGUN DÜŞMEZ'

Milli savunma silahlarını hedef alan CHP'li Ertürk, "Bu gemi amfibi hücum gemisi, ama basında görüyorum uçak gemisi diyorlar doğru değil. Bir geminin üzerinde uçuş platformunun olması onun uçak gemisi olduğu anlamına gelmez. Uçak gemisinin planlama maliyeti yaklaşık 650 milyon euro. Bir uçak gemisi ne kadar biliyor musun? Amerikalıları görüyoruz ya 11 tane var. 15 milyar dolar, biz böyle gemiyi idame edemeyiz. Zaten deniz aşırı ve emperyal işlerimiz de yok bizim, bize uygun düşmez" dedi.

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