Türker Ertürk'ün TCG Anadolu hazımsızlığı!

Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan, Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen, defalarca yerli ve milli SİHA'ları hedef alan emekli Amiral Türker Ertürk bu kez de TSK envanterine giren dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu karalamaya kalkıştı.

'TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR ŞEYE İHTİYACI YOK'

TELE1'e katılan Ertürk, Türkiye'nin böyle bir gemiye ihtiyacı olmadığını öne sürerek, "İHA'ların SİHA'ların kalktığı gemiler var mı? Amerikan uçak gemileri. Çünkü deniz aşırı görevler yapıyor. Keşif için o geminin üzerine koyuyorlar. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok. İHA, SİHA gemisi değil, uçak gemisi değil." dedi.

'MOTORUNDA SORUN VAR' İDDİASI

Gemide sorun olduğunu da iddia eden Ertürk, "Bu geminin motorunda sorun var. Bu geminin İspanya'daki ikiz kardeşinde bu sorun var" ifadelerini kullandı.