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Türkgözü'nde araç çıkışı arttı

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan bir önceki yıla oranla çoğunluğu tırdan oluşan araç çıkışı yüzde 137 artış gösterdi.

AA9 Ocak 2024 Salı 12:28 - Güncelleme:
Türkgözü'nde araç çıkışı arttı
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Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından olan Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı, modernize edilerek Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla 1 Eylül 2023'te yeniden hizmete girdi.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, modernizasyonun ardından hizmetlerin kısa sürede verilmesi ve güvenli olması nedeniyle uluslararası taşımacılık firmalarınca tercih ediliyor.

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, Gürcistan'a açılan 3 sınır kapısından Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapılarının daha aktif olması için çalıştıklarını söyledi.

Ardahan'dan Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapıların hizmet kalitesini yükseltmeye çalıştıklarını dile getiren Çiçek, "Dolayısıyla biz, kapılarımız için gerek altyapı ve üstyapısında üzerimize düşeni yapıyoruz. Çünkü kapılarımızın bölgemize ve ülkemize ekonomik olarak katkılarının gelecekte de olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesinin ardından ilgi gördüğünü, bunun da yoğunluğa neden olduğunu kaydetti.

Demirci, 2022'de çıkış yapan tır sayısının 35 bin 882'den 2023'te 72 bin 159'a, araç sayısının ise 9 bin 705'ten 22 bin 873'e çıktığını belirtti.

- "KAPIDA ÇOK BELİRGİN BİR ARAÇ ARTIŞI MEVCUT"

Tırlarda bir yılda yüzde 101,10 artışın ticaret için çok önemli olduğunu ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Tüm araç çıkışı bir yılda yaklaşık yüzde 137 artmış. Kapıda çok belirgin bir araç artışı mevcut. Bu durum bizim önceki söylediklerimizi kanıtlayan bir durum. Ardahan, Orta Asya'ya açılan kapımız, bu kapılar onun için önemli. Bu artış Çıldır-Aktaş Gümrük Kapımızda da mevcut. Özellikle uluslararası ticaret yapan tırlar her iki kapımızı da tercih ediyor. Kapıların modern hali hizmet kalitesini de arttırıyor. O yüzden tırlar Türkgözü'nü tercih ediyor. Dolayısıyla bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz."

  • Türkgözü Gümrük
  • Tır çıkışı
  • Gürcistan sınırı

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