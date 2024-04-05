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Güncel

Türkiye 32 yıllık AKKA anlaşmasından resmen çekildi

Türkiye, 'Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekildiğini duyurdu. Karar 8 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

AA5 Nisan 2024 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Türkiye 32 yıllık AKKA anlaşmasından resmen çekildi
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Türkiye, "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye, 19 Kasım 1990'da Fransa'nın başkenti Paris'te imzalanan ve 1 Temmuz 1992 tarihli 92/3250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi.

Kararda, "Antlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti ile Antlaşmanın tarafı diğer devletler arasında 8 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

  • Avrupada Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması
  • Resmi gazete
  • AKKA

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