İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,429
  • EURO
    33,1357
  • ALTIN
    2009.72
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye-ABD arasındaki F-16 uzlaşısı uzmanlar tarafından değerlendirildi
Güncel

Türkiye-ABD arasındaki F-16 uzlaşısı uzmanlar tarafından değerlendirildi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını onaylamasını ve ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını ele aldı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 00:48 - Güncelleme:
Türkiye-ABD arasındaki F-16 uzlaşısı uzmanlar tarafından değerlendirildi
ABONE OL

ABD'nin başkenti Washington'daki SETA ofisinde çevrim içi düzenlenen panelde, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaya yönelik kararı ile ABD'nin Irak ve Suriye'den çekileceğine yönelik iddialar üzerinde duruldu.

SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, SETA Washington D.C. Koordinatörü Kadir Üstün ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Mustafa Kibaroğlu katıldı.

"BU BİR YENİDEN KONUMLANDIRMADIR"

ABD-Türkiye arasında yer yer yaşanan problemin sadece F-16 veya F-35 savaş uçaklarıyla sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Duran, şunları söyledi:

"Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler sadece savunma sanayisiyle sınırlı değil. Terörle mücadele de var. ABD'nin YPG'ye desteğini biliyorsunuz ve FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen halen Pensilvanya'da. Dolayısıyla bunlar Türk kamuoyu açısından da önemli konulardır. Ancak yeni bir atmosfere sahibiz ve bunun müzakerelere çok daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum."

ABD'nin Irak ve Suriye'den çekileceğine yönelik iddialara da değinen Prof. Dr. Duran, "Bu, bir yeniden konumlandırmanın olduğu anlamına gelir. ABD'nin Irak'tan, Irak ve Suriye'den çekilmesini beklemiyorum. Bu, İran'ın bu iki ülkede çok daha güçlü olmasına izin verdiğiniz anlamına gelir." dedi.

"ORTA DOĞU'DA TÜRKİYE İLE ABD'NİN BİRLİKTE ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Duran, ABD'nin Orta Doğu'da İsrail'i yalnız bırakmayacağını ifade ederek, "İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle Orta Doğu'da çok tehlikeli gelişmeler yaşanabilir ve böyle bir ortamda Türkiye ile ABD'nin birlikte çalışması çok önemli." diye konuştu.

SETA Washington D.C. Koordinatörü Üstün ise Türkiye'nin, F-16'lar dışında Avrupa menşeili savaş uçaklarıyla da ilgilendiğini belirttiği konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde savunma sanayisi alanında büyük yatırımlar yapıldığını belirtti.

Üstün, "Bu süreç Türkiye'nin ulusal caydırıcılık kabiliyetini koruma ve genişletme hikayesidir." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.