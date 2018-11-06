Türkiye, ABD’nin PKK’lı teröristlerle ortak devriyesine sert tepki gösterdi: Geç olmadan çekilin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatabileceklerinin sinyalini vermiş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınırın diğer tarafından taciz ateşi açan teröristlere angajman kuralları gereği bazı noktalara obüs atışı gerçekleştirmişti. Bu atışlarda çok sayıda terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirilmişti. Ağır darbe alan terör örgütünde büyük panik yaşandığı ortaya çıkmıştı.

YİNE YARDIMA KOŞTULAR

Bölgeye çukurlar ve hendekler kazılmasının ardından, hazırlıklarını tamamlayan Mehmetçik’in operasyonunun an meselesi olduğu günlerde, ABD askerleri yine PKK’lı teröristlerin yardımına koştu. Suriye sahasında koalisyon adı altında faaliyetler gösteren ABD-PKK birlikteliği, Türkiye sınırının hemen karşısındaki Haseke'de devam ediyor. ABD askerleri, PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Derbesiye köyünde birlikte görüntülendi. ABD askerleri ve teröristler Haseke, Ayn el Arap ve Münbiç çevresinde de devriye atıyor. Bölgede devriye faaliyetleri yürüten ABD, PKK'lılara eğitim de veriyor. Haseke'de bulunan ABD'li komutanlar, bölgedeki PKK'nın sözde sorumlularıyla birlikte denetim faaliyetleri yapıyor.

ÖSO BİRLİKLERİ GÖNDERİLDİ

Ankara yönetiminin, ABD’nin PKK'yı korumak için skandal adımına cevabı çok sert oldu. ABD-PKK ortak devriyesinin yapıldığı bölgeye yakın noktadaki Susk köyü, fırtına obüslerinin atışlarıyla bombardımana tutuldu. TSK, PKK hedeflerini yerle bir ederek, Washington yönetimine mesaj gönderdi. Öte yandan Türkiye, Fırat’ın doğusunu temizlemek için hazırlıklarına devam ediyor. Büyük harekat için son 48 saatte bölgeye bin 200 Özgür Suriye Ordusu askeri daha sevk edildi.

'OBÜS'ler Fırat'ın doğusunu yine vurdu

ABD-PKK ortak devriyesinin yapıldığı bölgeye yakın noktadaki Susk köyü, sınırda konuşlu fırtına obüslerinin atışlarıyla vuruldu.

RAKKA AYAKLANDI

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka'da, Sabha aşiret lideri Beşir Faysal Huveydi'nin öldürmesinden sorumlu tutulan terör örgütünün boykot edilmesi çağrısına, El Huleysat aşireti de katıldı. El Huleysat aşiretinden yapılan açıklamada, YPG/PKK'ya muhalifliğiyle bilinen Huveydi'nin öldürülmesinden terör örgütünü sorumlu tutan Sabha aşiretinin boykot çağrısına, “Rakka'da PKK işgali bitene kadar mücadelemiz devam edecek” denildi. Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Suriye'nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.

(Güneş)