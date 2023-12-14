Türkiye aday göstermişti... Yusuf Çalışkan UNIDROIT üyeliğine seçildi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, UNIDROIT Yönetim Konseyi 2024-2028 dönemi üyeliğine aday gösterdiği Prof. Dr. Çalışkan, yeniden konsey üyeliğine seçildi.

Açıklamada, "Prof. Dr. Çalışkan'ın, uluslararası özel hukukun modernleştirilmesi, uyumu ve koordinasyonu konusundaki yöntemler üzerine çalışan bağımsız bir hükümetlerarası kuruluş olan UNIDROIT'ın Yönetim Konseyi'ne dört yıllık bir dönem için yeniden seçilmesi, söz konusu Enstitü'nün çalışmalarına sağladığı katkıların ve ülkemizin uluslararası özel hukukun geliştirilmesine yönelik uluslararası çabalara verdiği desteğin takdir edildiğinin bir göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

Çalışkan, 2019-2023 döneminde de UNIDROIT'in Yönetim Konseyi üyeliğine seçilmişti.