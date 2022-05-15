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Türkiye, Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfına ait okulun yetkilisine yönelik saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Türkiye Maarif Vakfına ait Aino Mena İlköğretim Okulu'nun müdür yardımcısına düzenlenen saldırıyı kınadı.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 21:02 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kandahar'da Türkiye Maarif Vakfına ait Aino Mena İlköğretim Okulu'nun müdür yardımcısının dün bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Afganistan'da eğitime önemli katkıları bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulunun yetkilisine yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce belirlenerek adaletin önüne çıkarılmasını umuyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, merhum okul müdür yardımcısına Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı dilendi.

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