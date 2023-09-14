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  • Türkiye aleyhine çıkan skandal raporda 7'li koalisyon parmağı!
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Türkiye aleyhine çıkan skandal raporda 7'li koalisyon parmağı!

AP'nin Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı skandal rapora Türkiye'den peş peşe tepkiler gelirken 7'li koalisyonun 2022'deki AP ziyareti gündem oldu. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek'ten oluşan heyetin raporun hazırlandığı süreçte Amor'a yaptığı ziyaret 'Türkiye aleyhine çıkan raporda ittifak parmağı var mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Star Gazetesi14 Eylül 2023 Perşembe 17:17 - Güncelleme:
Türkiye aleyhine çıkan skandal raporda 7'li koalisyon parmağı!
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Avrupa Parlamentosunda (AP) Türkiye hakkında hazırlanan 2022 yılı raporu kabul edildi.

AP'nin Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı 2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulunda yapılan oylamada 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. 152 milletvekili çekimser oy kullandı.

Temel haklar, hukukun üstünlüğü gibi konularda eleştirilere yer verilen raporda, Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin perspektif ise işbirliği odaklı aktarıldı. Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmayı içeren değişiklik önergesi ise 460 oyla reddedildi, raporda yer almadı.

Dışişleri Bakanlığı, AP'nin tavsiye kararı niteliğinde olan 2022 Türkiye Raporuna "Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresinin açıldığı, kıtamızın istikrarı ve güvenliği açısından böylesi kritik bir dönemde, AP'nin ilişkilerimizin belkemiği olan katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini akıl dışı buluyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

BAKAN TUNÇ: HEZEYANLARLA DOLU BİR RAPORDUR

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Avrupa Parlamentosu'nun raporuna tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Söz konusu rapor, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri görmezden gelen, objektif olmaktan uzak, verilere dayanmayan haksız, temelsiz ve hezeyanlarla dolu bir rapordur" dedi.

AP'nin skandal raporuna tepkiler sürerken 7'li koalisyonunun bileşenleri CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek Partisi'nin Eylül 2022'de Nacho Sanchez Amor'a yaptıkları ziyareti akıllara getirdi.

Raporun hazırlanma sürecine denk gelen ziyarete ilişkin Amor, "Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk" açıklamasını yapmıştı.

O görüşmeye aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım da katılmıştı.

Türkiye'yi her fırsatta Avrupa'ya şikayet etmeyi alışkanlık haline getiren muhalefetin, Türkiye aleyhindeki bu raporda etkisi tartışılıyor.

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