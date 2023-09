Türkiye, Almanya'dan vize yükümlülüklerini yerine getirmelerini beklediklerini açıkladı

Büyükelçi Şen, Berlin'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı IFA 2023'teki Türk stantlarını gezerek Türk iş insanlarının istek ve şikayetlerini dinledi.

Şen, AA muhabirine, Türkiye'nin Avrupa ailesinin parçası olduğunu belirterek, "Türkiye, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) katılım müzakereleri yürütmekte olan aday ülkedir. AB üyeliğini kendisine stratejik hedef almış bir ülkedir." dedi.

Türkiye'nin AB ile arasında uzun yıllardır Gümrük Birliği'nin olduğunu, bu Birlik ve AB müktesebatından kaynaklanan belirli haklarının bulunduğunu vurgulayan Şen, şunları dile getirdi:



"Bunların içerisinde daha önce AB ile başlattığımız ve son aşamasına kadar geldiğimiz vize muafiyeti diyaloğu süreci de var. Bu, birinci unsur. İkinci unsur olarak Türkiye, AB'nin ve özellikle Almanya'nın en önemli ticari partnerlerinden birisi. Burası bizim ihracatımız bakımından birinci sırada. Bu kadar yoğun ilişkiler göz önüne alındığında aslında insanımızın daha fazla gelip gidiyor, burada daha fazla temas edebiliyor olması, daha fazla imkan sahibi olması lazım."

ŞEN, TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ BEŞERİ MÜNASEBETLERİN DE ÇOK YOĞUN OLDUĞUNU ANLATTI.



Firma temsilcilerinin fuara başvurmalarına ve ücretini ödemelerine rağmen vize alamayanların olduğunu hatta vize başvurusu için randevu dahi alamayanların bulunduğunu ve bu nedenle katılamayanların olduğunu anlattıklarını ifade eden Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu, bizim için çok üzücü bir durum. Biz hem AB'nin hem de Almanya'nın Türkiye ile vize konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Bir an önce vize muafiyetinin önce hedeflenip bir programa bağlanıp -Belki bir kaç yıl alacaktır- bunun üzerinden hemen bir vize kolaylığı sağlanmasını, özellikle ve öncelikle iş insanlarımıza, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize vize kolaylığının bir an önce yürürlüğe konmasını bekliyoruz. Bu beklentimizi her fırsatta Alman dostlarımız ve Alman Dışişleri Bakanlığının dikkatine getiriyoruz. Umarım bu alanda yakın zamanda bir gelişme olabilecektir."

- "VİZE KOLAYLIĞI KONUSUNDA ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ"



Şen, Türkiye'den yapılan vize müracaatlarındaki sıkıntılara ilişkin, diplomatlar olarak aralarında görüş ve bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Kendi muhataplarının dürüstlüğüne, söylediklerinin gerçek olduğuna inandıklarını ve inanmak istediklerini vurgulayan Şen, "Önemli bir sorun olduğunun farkındayız. Bunu her fırsatta diplomat meslektaşlarımız ve aynı zamanda her zaman siyasi ve üst düzey temaslarda Alman makamlarının dikkatine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Son aylarda vize sürecinin çok uzun sürmesi, ret ve istenen evrak sayısının artırılması, iş insanlarının ücret ödemelerine karşın fuarlara katılamaması gibi konularda ciddi sorunların devam ettiğini anlatan Şen, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki beşeri münasebetler, her alanda çok yoğun. Bizim burada yaşayan çok sayıda insanımız var. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz çok yoğun. Sivil toplum alanında da ilişkilerimiz gelişiyor. Biz bu yoğunluğa yaraşır şekilde özellikle Almanya ile ama Almanya tabii Schengen bölgesinde olduğu için AB ile bu vize serbestisi ve vize kolaylığı konusunda artık adım atılmasını ve ilerleme sağlanmasını bekliyoruz."