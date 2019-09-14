Türkiye analar için ayakta

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde terör örgütü PKK’ya karşı tepkilerini dile getirmek için yürüyüş ve miting düzenlendi. Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Elazığ, Ağrı, Bingöl, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Batman’da, sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde düzenlenen yürüyüş terör örgütü PKK’nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edildi. Yüzbinlerin katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, dosta düşmana birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

DİYARBAKIR: Kulp ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen ve 7 sivilin şehit olduğu saldırı ile güvenlik güçlerine yönelik terör saldırıları protesto edildi. “Teröre Lanet Kardeşliğe Davet” yürüyüşüne bölge insanının desteği yüksek oldu.

SABRIMIZI TAŞIRMAYIN

HAKKARİ: STK’lar öncülüğünde yapılan yürüyüşle terör örgütü PKK’nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi. Şehir Stadyumu’nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Kalabalık, yürüyüş boyunca ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ‘Türk- Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir’’ sloganları attı.

MARDİN: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda gerçekleştirilen “Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet” mitingi ile bölücü terör örgütü yapılan basın açıklamaları ile lanetlendi.

ELAZIĞ: Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik terör saldırılarına tepki göstererek PKK’yı lanetledi. Çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek “Her şey vatan için”, “Kahrolsun PKK”, sloganları eşliğinde Aymet Aytar Meydanı’na kadar yürüdü.

BİNGÖL: Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle “Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet” mitingi düzenlendi. Mitingde, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Kahrolsun PKK” sloganlarının atıldı ve dosta düşmana birlik mesajı verildi.

AĞRI: Merkez Cami’de şehitler için verilen mevlit sonrası cami önünde, kentteki sivil toplum örgütleri (STK) öncülüğünde toplanan bir grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Abide Meydanı’na hareket etti. Gruptakiler daha sonra tekbirler getirip “Şehitler ölmez vatan bölünmez, “Kahrolsun PKK”, “Vatan sana canım feda” sloganları eşliğinde meydana kadar yürüdü.

VATAN BÖLÜNMEZ

TUNCELİ: Diyarbakır’daki sivillere yönelik saldırıya tepki göstermek isteyen binlerce kişiden oluşan gruptakiler, Atatürk Mahallesi SGK İl Müdürlüğü binası önünde toplandı. Elerindeki Türk bayrakları ve “Kahrolsun PKK” ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” yazılı dövizler eşliğinde yürüyüşe geçti. “Ne mutlu Türküm diyene” şeklinde sloganlar da atan gruptakiler, aynı mahalledeki İl Kültür Müdürlüğü önündeki kavşağa kadar yürüdü.

SİİRT: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı öncülüğünde Güres Caddesi Sancaklar İlkokulu önünden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’na yapılan teröre tepki yürüyüşü, PKK’yı lanetleyen basın açıklamaları ile son buldu.

BATMAN: Park AVM önünden başlayan Atatürk Parkı’nda sona eren “Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü” ile sivil toplum kuruluşları terör örgütlerine karşı ortak basın açıklaması yaptı.

HAİN SALDIRIYI PROTESTO

ŞIRNAK: “Teröre Karşı Birlik ve Kardeşlik Yürüyüşü” ise Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yürüyüşler ve basın açıklamaları ile terör örgütünün güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edilerek Doğu ve Güneydoğu bölgeleri illerinden tüm Türkiye’ye kardeşlik mesajı verdi.

ŞANLIURFA: Vatandaşlar yürüyüş boyunca ellerindeki Türk bayraklarıyla terörü kınayan sloganlar attı. Yürüyüş sonunda Sivil Toplum Kuruluşları adına Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, “Bugün tüm Türkiye’de, hep birlikte bunu ilan ediyoruz ki; bizlere bu acıları yaşatan yılan başlarını da günü gelince ezeceğiz” ifadelerini kulandı.

VAN: Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırı, Van’da düzenlenen ‘Teröre Lanet’ yürüyüşüyle kınandı. Yürüyüşe katılanlar “ “Türk-Kürt kardeştir PKK kalleştir”sloganları attı.