  Türkiye arabuluculuğu devrede... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna ile temas halindeyiz
Güncel

Türkiye arabuluculuğu devrede... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna ile temas halindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin çevrimiçi toplantısına katıldı. Toplantıda, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini, Türkiye'nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

AA25 Kasım 2025 Salı 21:22 - Güncelleme:
Türkiye arabuluculuğu devrede... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna ile temas halindeyiz
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı toplantıya ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

Toplantıda, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabalarının ele alındığını bildiren Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız toplantıda, Türkiye'nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı'mız, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini, Türkiye'nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Türkiye olarak enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin taraflar arasında kapsamlı barış anlaşmasının müzakeresi açısından elverişli koşulları sağlayacak bir düzenleme olabileceği görüşü ifade edilmiştir. 35 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda katılımcılar, kalıcı barış için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu."

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında hazır bulundu.

