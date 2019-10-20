'YAKLAŞIRKEN BELİNDEKİ BIÇAĞI KONTROL EDİYOR'

Dosyadaki görüntü çözümlemesinde ise olay şöyle anlatıldı:

"18 Ağustos günü saat 18.27 sıralarında Emine Bulut, kızı F.B.V. ile minibüs durakları önünde yürürken, Fedai Varan, 5 metre geride eski eşi ve kızını takip ediyor. Emine Bulut yolda durup, arkasına dönüyor ve Fedai Varan´a bir şeyler söylüyor. Fedai Varan, Emine Bulut´a yaklaşırken sol eli ile tişörtünün sol tarafında belinde takılı olan bıçağı kontrol ediyor. Fedai Varan, Emine Bulut'un yanına giderek bir şeyler konuşuyor. Yaklaşık 9 saniyelik konuşmadan sonra Emine Bulut, kızı ve Fedai Varan lokantaya giriyor. 1 dakika sonra Fedai Varan, tek başına çıkıyor. Emine Bulut ve kızı da dışarıya çıkıyor. Fedai Varan, Emine Bulut´un kolundan tutmaya çalışıyor, yanlarında bulunan F.B.V. babasına vuruyor. Fedai Varan, Emine Bulut´un sol kolunu tutuyor, eli ile yumruk vurmak suretiyle darbediyor. Darbettikten sonra Emine Bulut, iş yerine giriyor ve arkasından Fedai Varan giriyor. 40 saniye sonra Fedai Varan, lokantadan çıkarılıyor."

TAKSİ İLE KAÇTI, BİRA İÇERKEN YAKALANDI

Dosyada yer alan bilgilere göre Fedai Varan, olay yerinden taksi ile uzaklaşırken, köprü altında bira içerken polisler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sırasında verdiği ifadesinde ise Emine Bulut'un evleneceğini söylemesi üzerine kızının velayetini istediğini, buna karşı çıkınca tartıştıklarını, bu sırada hakaret edince kendisini kaybederek Emine Bulut'u öldürdüğünü ileri sürdü.

3 AY UZAKLAŞTIRMA VE HAPİS CEZASI VERİLMİŞ

Varan hakkında 2014 yılında Emine Bulut'a karşı 'hakaret' ve 'tehdit' suçları işlediği gerekçesiyle 3 ay süreyle eski eşinin yanına yaklaşmama cezası verildiği, ayrıca aynı yıl ve 2015 yılında nafaka hükümlerine uymadığı gerekçesiyle de 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı.