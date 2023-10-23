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Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri imha edildi

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin düzenlediği 'Mustafa Kemal Atatürk 2023' ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri edildi, sabotaj grubu etkisiz hale getirildi ve rehineler kurtarıldı.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 17:40 - Güncelleme:
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri imha edildi
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Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da düzenlediği "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri isabetli atışlarla imha edildi, operasyon sahasının derinliklerindeki sabotaj grubu etkisiz hale getirildi ve rehineler kurtarıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan kara, hava, füze ve topçu birlikleri, özel kuvvetler ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birliklerinin katımıyla başlayan tatbikatta farklı görevlerin icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatta temsili düşman hedeflerinin isabetli atışlarla imha edildiği, operasyon sahasının derinliklerindeki sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiği ve rehinelerin kurtarıldığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilen tatbikatta 3 bin personel, 130 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 100 top ve füze sistemi ile yaklaşık 20 uçak ve helikopter yer alıyor.

Türk ve Azerbaycan orduları arasında etkileşim ve koordinasyonunun artırılmasının amaçlandığı "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı, 25 Ekim'e kadar sürecek.

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