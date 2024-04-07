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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gümrük anlaşmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki 'gümrük' anlaşmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA7 Nisan 2024 Pazar 00:57 - Güncelleme:
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gümrük anlaşmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Projesi Kapsamında Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma'nın onaylanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 Ağustos 2022 tarihinde Bakü'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Projesi Kapsamında Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma'nın onaylanması kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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