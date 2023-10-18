Türkiye Diyanet Vakfı'ndan depremin vurduğu Herat'a yardım eli

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Abdulkadir Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zindecan ilçesinde 500 aileye her biri 80 kilogramlık gıda paketlerinin dağıtıldığını, paketlerde un, pirinç, yağ, bakliyat, çay, şeker, makarna, salça, bisküvi gibi gıda malzemelerinin bulunduğunu aktardı.

Bekiroğlu, ayrıca Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince temin edilen 200 hijyen kitinin de evleri yıkılan ve eşyalarına erişemeyen ailelere dağıtıldığını söyledi. Bekiroğlu kitlerin sabun, deterjan, tırnak makası, havlu, çamaşır yıkama leğeni ve ibrik içerdiğini belirtti.

Bekiroğlu, TDV olarak ilk yardımlar kapsamında şu ana kadar 800 depremzede aileye yardım ettiklerini, sonraki yardımları da planladıklarını söyledi.

Bekiroğlu, "Afganistan'ın Herat şehrinde meydana gelen yıkıcı depremde mağdur olan kardeşlerimize, hayırsever halkımızın destekleriyle temin edilen gıda ve hijyen paketlerinin dağıtımını görevli ve gönüllülerimizle sürdürüyoruz. Afganistan'ın zor zamanında yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

2 BİN 500 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa süre içerisinde 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Daha sonra yine aynı bölgede, yine 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükumeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını açıklamıştı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı depremler yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korkuyor.