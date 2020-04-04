Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt ve sosyal tesisleri sağlıkçılara tahsis edildi

AA 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:31 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:31

TDV'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı kamunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları da imkanlarını seferber etti.

Düzenledikleri yardım kampanyaları ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışan sivil toplum kuruluşları ayrıca salgınla mücadelenin baş mimarları sağlık çalışanlarına da yardımcı oluyor.

Bu kapsamda TDV, 7 ilde bulunan 5 yurt ve 4 sosyal tesisinin kapılarını, sağlık ile cezaevi çalışanlarının konaklaması için açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, koronavirüs nedeniyle ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zor günlerden geçildiğini belirtti.

Tedavinin baş kahramanları sağlık çalışanlarının zorlu süreçten en çok etkilenen kişiler olduğunu ifade eden Açık, şunları kaydetti:

"Olası enfeksiyon riskine karşı aile bireylerinin etkilenmemesi için evlerine gidemeyen ve kendilerini izole etmeleri gereken sağlık çalışanlarımıza yurtlarımızı açarak destek olmaya çalışıyoruz. Onların insanlık için yapmış olduğu fedakarlığın bedeli hiçbir şekilde ödenemez bunu biliyoruz ancak küçük de olsa moral ve destek olabilirsek ne mutlu bizlere."

Açık, ilk etapta Adana'da 310 yatak kapasitesiyle bir kız yurdu, Ankara'da 216 yatak kapasitesiyle bir sosyal tesis, Kırklareli'nde 465 yatak kapasitesiyle bir kız yurdu ve 138 yatak kapasitesiyle bir erkek yurdu, Kütahya'da 197 yatak kapasitesiyle bir kız yurdu, Manisa'da 116 yatak kapasitesiyle bir sosyal tesis, Rize'de 171 yatak kapasitesiyle bir sosyal tesis, Van'da 216 yatak kapasitesiyle bir sosyal tesis ve 417 yatak kapasitesiyle bir kız yurdunun hizmete açıldığını bildirdi.

Açık, talep gelmesi durumunda diğer illerdeki yurtların da sağlık çalışanlarının hizmetine sunulabileceğini ifade etti.