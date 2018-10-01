Türkiye ekim ayında baskın bir bürokrasiye hazırlanıyor

Eylül ayında yürüttüğü başarılı diplomasi ve ikili görüşmelerle Suriye’nin İdlib vilayetinde sivilleri hedef alacak olası saldırıyı engelleyen ve Suriye’de normalleşme için yoğun çaba harcayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayında da “Suriye” mesaisine devam edecek. Erdoğan ve kurmayları ekim ayında, Suriye’de çok önemli saha çalışmaları da içeren önemli adımlar atacak. Başta “Münbiç” ve “İdlib” olmak üzere Suriye’nin terörden temizlenmesi için başat roller üstlenen Türkiye, bu kapsamda hazırlanan yol haritaları ve takvimin saha uygulamaları için partnerleriyle ortak çalışmalar yürütecek. Bu konuda hem ABD, hem de Rusya ile diplomasi ve temas trafiği sürecek. ABD’nin sulandırdığı Münbiç Mutabakatı’nda yaşanan ihlallerin “mazeretsiz” giderilmesi istenecek. Terör örgütü PYD/YPG’ninn Münbiç’ten çekilmesi konusunda ABD’li muhataplara yoğun pres uygulanacak.

İDLİB TEMİZLENECEK

Ankara-Washington arasında oluşturulan mutabakat takviminde, ABD’den kaynaklanan sarkma ve suiistimallere karşı Türkiye’nin alternatif senaryoları masaya konulacak. Sadece Fırat’ın batısı değil, doğusunun da terörden arındırılması kararlılıkla vurgulanacak. Türkiye ile Rusya’nın İdlib’in aşırı gruplardan temizlenmesine ilişkin hazırladığı yol haritasına ilişkin uygulama ekimde hızlanacak. Aşırı grupların güvenli bölgeyi 15 Ekim'e kadar terk etmesini öngören takvimin işleyişi devam edecek.

İSTANBUL'DA YENİ ZİRVE

Geçtiğimiz ay Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin özel temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da Suriye Zirvesi’ne Hazırlık Toplantısı yapılmıştı. Bu toplantıda oluşturulan gündem çerçevesinde ekim ayında bir araya gelmeleri bekleniyor. Erdoğan’ın Berlin ziyareti sırasında açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin ekimde bir araya geleceklerini duyurmuştu. Zirvenin tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde netleşecek.

(Akşam)