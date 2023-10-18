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Türkiye, Filistin için milli yas ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Milli yas ilanının ardından tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

18 Ekim 2023 Çarşamba 23:02 - Güncelleme:
Türkiye, Filistin için milli yas ilan etti
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında Milli Yas İlanı'na ilişkin karar da yer aldı.

Söz konusu kararda, 'İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.' ifadelerine yer verildi.

TÜM TÜRKİYE'DE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edildiğinin açıklamasının ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi.

  • Türkiye
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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