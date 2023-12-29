İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı. 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

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