İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı. 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.Ayrıntılar geliyor...
Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesine yönelik 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-5" Operasyonlarında 2️⃣2️⃣0️⃣ şahsa adli işlem yapıldı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 29, 2023
1⃣8⃣7⃣ TON Kaçak/Sahte Alkol ile Etil Alkole el kondu❗️
3️⃣5️⃣ Milyon TL'lik Vergi Kaybı Engellendi❗️
Vatandaşımızın Can... pic.twitter.com/1ufc7R9r4c