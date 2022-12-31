''Türkiye Güven Huzur'' uygulaması yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda denetim yapıldı.

8 bin 467 uygulama noktasındaki denetimlere 50 bin 62 personel, 195 dedektör köpek katıldı. Uygulama kapsamında 5 bin 449 metruk bina, 8 bin 67 park-bahçe kontrol edilirken, 14 bin 93 umuma açık yer denetlendi, 92 halka açık yere işlem uygulandı.

Denetimlerde, cinayetten arananların da arasında bulunduğu 871 aranan şahıs yakalanırken, 2'si çocuk olmak üzere toplam 13 kayıp kişi bulundu, 234 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 183 kişi gözaltına alındı. 161 bin 429 aracın kontrol edildiği uygulamada 5 bin 395 araca işlem yapıldı, 709 araç da trafikten men edildi.

Uygulamada 21 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca, 137 adet mermi, 14 tabanca şarjörü ve muhtelif parça 7 kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 bin 942 paket kaçak sigara, 59 bin 120 makaron, 3 kilo 510 gram kaçak tütün ile 9 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi.