AA 09 Ağustos 2020 Pazar 17:33 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 18:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan helikopterle Gebze'deki TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katılmak üzere Kocaeli'ye geldi.

Erdoğan, alana gelişinin ardından Hidromek HICON 7W elektrikli yerli ekskavatörü hakkında bilgi aldı.

Yerli üretim ekskavatörü inceleyen Erdoğan, tören alanına yakın alanda kullandığı araçla toprak attı.

Daha sonra tören alanına da ekskavatör ile giden Erdoğan, yerli ve milli üretim aracının hayırlı olmasını dileyerek, "Yerli ve milli üretim aracımız hayırlı olsun. Şu anda satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride gerek de dışarıda. Bundan sonra bu işin pazarlamasına varım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİMİZE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir taraftan koronavirüs salgını ve terör örgütleriyle mücadele sürerken diğer taraftan ülkeyi kalkındırmaya ve büyütmeye devam ettiklerini söyledi.

Geride kalan dönemde hepsi birbirinden önemli açılışların heyecanını beraber yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, "18 Temmuz'da 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobilini gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım attık. Bursa'ya en son teknolojiyle kuracağımız üretim tesisimizin temel atma törenini, tıpkı otomobillerimizin tanıtımı gibi yine büyük bir coşkuyla icra ettik." diye konuştu.

Sağlıkta ve sağlık turizminde Türkiye'yi öne taşıyacak 1005'er yatak kapasiteli iki acil durum hastanesi ile 2 bin 682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin devreye alındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Enerjide, tarımda, ulaşımda inşalarını tamamladığımız sulama tesislerini, hidroelektrik santrallerimizi, barajlarımızı, çevre yollarımızı insanımızın hizmetine sunduk. Ekonomide açıkladığımız destek paketleriyle işçisinden sanayicisine, esnafından çiftçisine, emeklisine her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı bir dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik. Salgın zamanında pek çok ülkede üretim durmuşken biz hiçbir konuda arz sıkıntısı yaşamadık."

"GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİMİZE DOĞRU KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyanın ihtiyacı olan yoğun bakım solunum cihazını rekor sürede ve dünya standartlarında üretebildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sadece vatandaşlarımıza ulaşmakla kalmadık, bizden yardım talep eden dost ve kardeş ülkelerin de imdadına koştuk. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' ilkesiyle durmadan, zorluklar karşısında pes etmeden milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Bu süreçte yenilikçi projelere imza atan özel sektörümüz, üniversitelerimiz, TÜBİTAK gibi stratejik kuruluşlarımız gerçekten kritik roller üstleniyor. Ülkemizin teknolojik altyapısı ve kabiliyetleri TÜBİTAK'ın araştırma merkezleri ve enstitülerinin katkılarıyla her geçen gün daha da güçleniyor. Bugün yapacağımız açılışlarla inşallah buna yenilerini eklemek suretiyle Gebze ve Ankara'da 7 farklı altyapıyı teknoloji ekosistemine kazandıracağız."

Erdoğan, Ulusal Enerjetik Malzemeler Laboratuvarı'nın askeri mühimmatlarda kullanılan ve yurt dışından temininde problem yaşanan malzemelerin Türkiye'de üretilmesine katkı yapacağını bildirdi.

Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Mükemmeliyet Merkezi'nde süper alaşım malzemelerinin üretimi, tamiri ve bakımının gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, "Biyomalzeme, Biyomekanik, Biyoelektronik 3B Mükemmeliyet Merkezi'nde yurt dışında yapılan testleri tek bir elden yürütecek ve biyoteknoloji temelli malzeme ve sistemler geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜBİTAK FEN LİSEMİZ ÖĞRENCİ ALMAYA BAŞLAYACAK"

"Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak." ifadelerini kullanan Erdoğan, "TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere, tüm çevre şart testleri uluslararası standartlarda ülkemizde icra edilecektir." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞINI YÜZDE 30 SEVİYESİNE DÜŞÜRDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda son 18 yılda sıfırdan Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik." diyerek, "Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30 seviyesine düşürdü." ifadesini kullandı.

"Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz." şeklinde konuştu.

"YERLİ AŞI GELİŞTİREN ÜLKELER ARASINDA 3. SIRADA YER ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz." diyerek, "TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz." şeklinde konuştu.

"Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı." bilgisini veren Erdoğan, "Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi." dedi.

AÇILIŞI YAPILACAK OLAN MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirilen açılışta, TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) Motor Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Ulusal Enerjetik Malzemeler Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı, TÜBİTAK MAM Biyomalzeme, Biyomekanik, Biyoelektronik Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK MAM Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Araştırma, Geliştirme ve Onarım Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK UME Fotovoltaik Performans Test Merkezi, TÜBİTAK SAGE Çevresel Testler Merkezi ve TÜBİTAK SAGE Ar-Ge Hizmet Binası açıldı.

İKİ ANLAŞMA İMZALANDI

Açılış töreninde iki önemli anlaşmaya imza atıldı.

"TÜBİTAK BİLGEM ile HAVELSAN-Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Geliştirme Anlaşması", TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar tarafından imzalandı.

"TÜBİTAK MAM ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark-Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürün Geliştirme Anlaşması"na, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın imza attı.

HİDROMEK'İN ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖRÜ HICON 7W

TÜBİTAK'ın desteğiyle HİDROMEK tarafından üretilen HICON ailesinin ilk üyesi HICON 7W, akıllı, ekonomik ve çevre dostu bir elektrikli şehir ekskavatörü olarak geliştirildi.

Yüzde 100 elektrikli motora ve bataryaya sahip olan HICON 7W'da hidrolik sistem de buna göre tasarlandı.

Enerjisini yeni nesil lityum-ion bataryalarda depolayan HICON 7W'da, araç ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için bataryaların bulunduğu yüksek voltaj (HV) alanının araç arkasında muhafaza altına alındığı kaydedilirken, servis noktalarının da istenildiği an kolayca ulaşılması için elektrikli kaput altında toplandığı belirtildi.

HICON 7W'nin, sahip olduğu elektrikli motoru sayesinde, daha sessiz, daha verimli ve çevre dostu olmasıyla öne çıktığı da kaydedilirken, sıfır emisyonlu olması ve kompakt boyutları ile çevresel etkiyi azaltan HICON 7W'nin, şehrin birçok noktasında kolaylıkla kullanılabileceği ifade edildi.

Tek şarjla 8 saat kullanım sağlayacak olan HICON 7W, araç şarj istasyonlarında kolaylıkla 3,5 saatte tam şarj olabilecek, hızlı şarj ile 1 saat 30 dakika içinde yüzde 100 doluluğa ulaşabilecek.