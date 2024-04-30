Türkiye ile ABD arasında toplantı: Ekonomik konularda mutabakata varıldı

USTR'den yapılan açıklamada, toplantıya Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre ile ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'dan Sorumlu Ticaret Temsilci Yardımcısı Bryant Trick'in eş başkanlık yaptığı aktarıldı.

İki tarafın da TIFA ortak konsey toplantısının yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmanın öneminin teyit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Türk ve ABD'li yetkililerin, tarım, gümrük vergileri ve harçları, ilaç pazarına erişim, fikri mülkiyetin korunması, iş gücü, dijital ticaret, yatırım politikaları ve tanıtım girişimleri dahil olmak üzere ikili ekonomik konularda diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.