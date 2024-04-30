İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2024 Salı / 22 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3894
  • EURO
    34,5817
  • ALTIN
    2380.93
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ile ABD arasında toplantı: Ekonomik konularda mutabakata varıldı
Güncel

Türkiye ile ABD arasında toplantı: Ekonomik konularda mutabakata varıldı

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD-Türkiye Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) kapsamında iki ülkeden yetkililerin bir araya geldiğini bildirdi. İki tarafın da TIFA ortak konsey toplantısının yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmanın öneminin teyit edildiği vurgulandı.

AA30 Nisan 2024 Salı 23:24 - Güncelleme:
Türkiye ile ABD arasında toplantı: Ekonomik konularda mutabakata varıldı
ABONE OL

USTR'den yapılan açıklamada, toplantıya Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre ile ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'dan Sorumlu Ticaret Temsilci Yardımcısı Bryant Trick'in eş başkanlık yaptığı aktarıldı.

İki tarafın da TIFA ortak konsey toplantısının yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmanın öneminin teyit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Türk ve ABD'li yetkililerin, tarım, gümrük vergileri ve harçları, ilaç pazarına erişim, fikri mülkiyetin korunması, iş gücü, dijital ticaret, yatırım politikaları ve tanıtım girişimleri dahil olmak üzere ikili ekonomik konularda diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.