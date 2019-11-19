21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7161
  • 6,3337
  • 270.337
  • 107315
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye ile Andorra arasında ilk anlaşmaların imzalanması için temeller atıldı

Türkiye ile Andorra arasında ilk ikili anlaşmaların imzalanması için çalışmaların başlatılması hususunda taraflar arasında mutabakat sağlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin Madrid ve Andorra Büyükelçisi Cihad Erginay, A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile 17 Kasım'da yaptığı karşılaşma vesilesiyle 16-18 Kasım'da bu ülkede ikili temaslarda bulundu.
 
Andorra Başbakanı Xavier Espot, Dışişleri Bakanı Maria Ubach, Meclis Başkanı Roser Sune ve Başbakanlık Ekonomi ve İşletme Bakanı Jordi Gallardo ile ikili görüşmeler yapan Erginay, "Her iki ülke de ilişkileri geliştirmeye hazır." dedi.
 
Erginay, Andorra Başbakanı Espot ve Meclis Başkanı Sune ile görüşmelerinde A Milli Takım forması da hediye etti.
 
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erginay, "Andorra ile ilişkilerimiz çok iyi. Birçok konuda uluslararası alanda birbirimize destek sağlıyoruz." dedi.
 
Görüşmelerinde, "ekonomi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için bazı temel anlaşmaların imzalanması konusu üzerinde durulduğunu" aktaran Erginay, sağlık ve kış turizmiyle inovasyon, teknoloji ve inşaat alanlarında iş birliği imkanlarının bulunduğunu vurguladı. 
 
Erginay, Andorralı yetkilileri, Türkiye'nin dış politikası ve özellikle Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirdiğini de kaydetti. 
 
- AVRUPA'NIN EN KÜÇÜK 6'INCI ÜLKESİ
 
Varılan mutabakatla, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için başta karşılıklı yatırım ve çifte vergilendirme konularında olmak üzere ikili anlaşmaların imzalanması hususunda çalışmaların başlatılması esas alınıyor.
 
Ayrıca, meslek gruplarının karşılıklı ziyaretlerinin teşvik edilmesi, parlamentolar arası iş birliği ve temasların artırılması hedefleniyor.
 
İki ülkenin bu zamana kadar karşılıklı yatırımı olmazken, 2018'deki ticaret hacmi 5,2 milyon avro düzeyinde bulunuyor. 
 
Türkiye'ye gelen Andorralı turist sayısı 300, bu ülkeye giden Türk turist sayısı da yaklaşık 5 bin olarak biliniyor. Andorra'da yaşayan Türk sayısının ise 13 olduğu belirtiliyor. 
 
Andorra ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler 1998'de kurulurken, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi aynı zamanda Andorra nezdinde de büyükelçi görevini yürütüyor.
 
Avrupa'nın en küçük 6'ıncı ülkesi olan, 468 kilometre yüz ölçümüne  ve 77 bin nüfusa sahip Andorra, Avrupa'da vergi oranları en düşük ülke olarak biliniyor. 

İş adamına ´İmamoğlu´ dayağı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Pastırma yazı devam ediyor: Havalar ne zaman soğuyacak?

Pastırma yazı devam ediyor: Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü aktör kızına dehşeti yaşattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Ünlü aktör kızına dehşeti yaşattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Yol çalışmasında bulundu! 2 bin yıllık parfüm şişesi...

Yol çalışmasında bulundu! 2 bin yıllık parfüm şişesi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA