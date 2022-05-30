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Türkiye-AB Siyasi Direktörler düzeyinde siyasi diyalog yarın gerçekleştirilecek

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında siyasi direktörler düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

IHA30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:30 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlıklarındaki heyet ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Vekili Maciej Popowski başkanlığındaki AB heyeti arasında yarın Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilecek görüşmelerde, üyelik perspektifi doğrultusunda Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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