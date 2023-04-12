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Türkiye ile Kuveyt arasında kritik toplantı

Türkiye ve Kuveyt Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişarelerin 8. turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Türkiye ile Kuveyt arasında kritik toplantı
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Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Bakan Yardımcısı Akçapar ile beraberindeki heyet, başkent Kuveyt'teki Dışişleri Bakanlığı merkezinde Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Mansur Iyad el-Uteybi başkanlığındaki Kuveytli heyetle bir araya geldi.

Sekizincisi düzenlenen Türkiye-Kuveyt siyasi istişare toplantısında, iki ülke arasındaki stratejik dostluk, işbirliği ilişkileri ile bunları çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları ele alındı.

Toplantıda ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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