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Türkiye ile Rusya arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA23 Ekim 2022 Pazar 16:45 - Güncelleme:
Türkiye ile Rusya arasında kritik temas
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akar ve Şoygu görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirecek provokasyonlar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması, sahadaki bu tür girişimlerle ilgili olarak koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışılması konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu."

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez dile getirdiği Türkiye'nin, bölgede ateşkesin sağlanması, barışın temini, insani yardım ile istikrarın yeniden tesis için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

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